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Хирн: Мне нравится поединок Уайт - Уайлдер

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Эдди Хирн считает хорошей идеей провести поединок Диллиана Уайта и Деонтея Уайлдера.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, возглавляющий компанию Matchroom Boxing, рассказал, что ему нравится идея проведения боя между Диллианом Уайтом и Деонтеем Уайлдером.

"Мне нравится поединок Уайт - Уайлдер. Диллиан хочет снова стать обязательным претендентом, он хочет побороться за чемпионский титул.

Как вы знаете, мы пытаемся устроить бой Фьюри - Джошуа, но мне просто нравится поединок Диллиана против Уайлдера. Во-первых, это крутой бой. Во-вторых, его раскрутка будет безумной. Уайт много лет вызывал Уайлдера. Безусловно, Деонтей проиграл, но и Диллиану Уайту перегородил дорогу Александр Поветкин. Сначала Уайт должен провести с ним реванш. Если он победит, во что я верю, то его ждут крупные бои", - сказал Эдди Хирн.

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Теги: Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер
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