Хирн: Мне нравится поединок Уайт - Уайлдер

Эдди Хирн считает хорошей идеей провести поединок Диллиана Уайта и Деонтея Уайлдера.

Промоутер Эдди Хирн, возглавляющий компанию Matchroom Boxing, рассказал, что ему нравится идея проведения боя между Диллианом Уайтом и Деонтеем Уайлдером.

"Мне нравится поединок Уайт - Уайлдер. Диллиан хочет снова стать обязательным претендентом, он хочет побороться за чемпионский титул.

Как вы знаете, мы пытаемся устроить бой Фьюри - Джошуа, но мне просто нравится поединок Диллиана против Уайлдера. Во-первых, это крутой бой. Во-вторых, его раскрутка будет безумной. Уайт много лет вызывал Уайлдера. Безусловно, Деонтей проиграл, но и Диллиану Уайту перегородил дорогу Александр Поветкин. Сначала Уайт должен провести с ним реванш. Если он победит, во что я верю, то его ждут крупные бои", - сказал Эдди Хирн.