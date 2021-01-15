Хирн нашел соперника Усику

Промоутер надеется, что Усик не будет мешать организации боя Джошуа - Фьюри.

Британский промоутер Эдди Хирн предложил решение ситуации с обязательной защитой титула WBO, мешающей немедленному проведению боя Фьюри-Джоуша.

По его предложению обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик и второй номер рейтинга Джо Джойс могли бы провести бой за временный титул WBO в супертяжелом весе. А после боя Джошуа - Фьюри абсолютный чемпион мог бы отказаться от пояса, и временный титул превратился бы в полноценный.

"Если пояса будут вновь разделены после того как они Фьюри и Джошуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира, пусть так и будет. Я очень хочу увидеть тот момент, когда Джошуа станет абсолютным чемпионом", - сказал Хирн в интервью Sky Sports.

"Можно предложить Усику провести бой с Джо Джойсом за временный титул, который после объединительного боя станет полноценным. Усик порядочный человек, он предан боксу, и он поймет, что бой Фьюри-Джошуа - это большое благо для бокса", - отметил промоутер.

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