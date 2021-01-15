Арум предложил контракт Усику

Глава Top Rank хочет перехватить украинца у Эдди Хирна.

Американский промоутер Боб Арум заявил, что заинтересован в подписании контракта с украинским супертяжеловесом Александром Усиком.

“Он расторгает свой контракт с Matchroom. Единственное, что может его остановить, - это бой с Энтони Джошуа. В противном случае он свободен. А его менеджер - это Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко и многих других боксеров, которые работают со мной. Я бы хотел, чтобы Усик стал частью нашей команды“, - приводит слова Арума об Усике Boxingnews24.

Интересно, что в свое время Климас привел к Аруму Ломаченко и Усика, но тогда промоутер отказался от Усика из-за непопулярности тяжелого дивизиона в США.

Ранее сообщалось, что Хирн хочет “забрать“ Теофимо Лопеса у Арума.