Арум предложил контракт Усику
Глава Top Rank хочет перехватить украинца у Эдди Хирна.
Американский промоутер Боб Арум заявил, что заинтересован в подписании контракта с украинским супертяжеловесом Александром Усиком.
“Он расторгает свой контракт с Matchroom. Единственное, что может его остановить, - это бой с Энтони Джошуа. В противном случае он свободен. А его менеджер - это Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко и многих других боксеров, которые работают со мной. Я бы хотел, чтобы Усик стал частью нашей команды“, - приводит слова Арума об Усике Boxingnews24.
Интересно, что в свое время Климас привел к Аруму Ломаченко и Усика, но тогда промоутер отказался от Усика из-за непопулярности тяжелого дивизиона в США.
Ранее сообщалось, что Хирн хочет “забрать“ Теофимо Лопеса у Арума.
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