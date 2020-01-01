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Меликузиев хочет выйти в ринг против Ковалева, несмотря на допинг россиянина

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Узбекский боксер заявил, что не хочет показать себя против титулованного россиянина.
Бектемир Меликузиев
Бектемир Меликузиев
Boxing Scene

Узбекский проспект Бектемир Меликузиев (6-0, 5 КО) выступил против отмены его поединка с пойманным на допинге экс-чемпионом Сергеем Ковалевым.

"Это бой не свалился на нас с неба, мы с трудом добились такой возможности. Я знаю, что готов к нему. Людям не следует смотреть на мой профи-рекорд и думать, что я неопытный. Посмотрите, чего я добился в любителях.

Что до боя, то не люблю трепаться, но повторю: мне все равно. Просто выставьте его в ринг и дайте нам подраться, невзирая на все это", - сказал Бектемир в интервью Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Лопес может подняться в весовой категории ради чемпионского боя.

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Теги: Бектемир Меликузиев, бокс, Сергей Ковалев
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