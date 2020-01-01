Мейвезер состоит в отношениях со стриптизершей из своего клуба

Легендарный боксер встречается с девушкой по имени Анна Монро.

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер состоится в отношениях с танцовщицей из своего стриптиз-клуба Girl Collection Анной Монро. Об этом сообщает The Sun.

Девушка - одна из ведущих артисток клуба, который находится в Лас-Вегасе.

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Издание сообщает, что пара рассказала о своих отношениях семье девушки в Великобритании в новогоднюю ночь. Кроме того, друг семьи рассказал, что боксер уже несколько месяцев в отношениях с Монро и признался, что хочет от нее ребенка.

thesun.co.uk

Мейвезер познакомился с возлюбленной в своем клубе. Девушка пришла устраиваться на работу, но ей отказали, а направляясь к выходу она встретилась с самим владельцем, которому очень понравилась. На следующий день ей сообщили, что она принята на работу. Вскоре Мейвезер пригласил ее на ужин, где сообщил, что она будет ведущей танцовщицей клуба.

thesun.co.uk

Сообщается, что экс-боксер часто берет девушку в путешествия, а она публикует совместные фотографии.