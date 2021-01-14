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Паркер: Я хочу провести бой против Усика

Комментариев: 1
Боксер назвал желаемых соперников.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Бывший обладатель чемпионского пояса в супертяжелом весе Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) включил украинского супертяжа Александра Усика в список желаемых соперников.

Кроме украинца боксер назвал также Диллиана Уайта и Дерека Чисору.

"Мне нужны такие парни как Джо Джойс, Александр Усик и Диллиан Уайт. Есть вероятность, что я встречусь с Дереком Чисорой. Да, он выйдет на ринг после поражения, но сейчас он на счету.

Я готов боксировать как в США, так и в Великобритании, чтобы вернуться на вершину", - цитирует Паркера BadLeftHook.

Отметим, что 27 февраля Паркер встретится с непобежденным Джуниором Фа. 

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Теги: Джозеф Паркер, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
vladimir30kh    14.01.2021, 19:02
Оценка:  +3
vladimir30kh
Паркер натянет дурачка по самые гланды )))))))))
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