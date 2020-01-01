Лопес может подняться в весовой категории ради чемпионского боя

Американец хочет провести поединок против победителя боя Тейлор – Рамирес.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что хотел бы боксировать с победителем поединка между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО) и обладателем поясов WBA и IBF Джошем Тейлором (17-0, 13 КО).

"Top Rank должны организовать мне бой с победителем. Я уверен в этом. Мне бы хотелось провести бой в Великобритании.

Джош Тейлор - тот парень, которого мне больше всего хочется побить. Это докажет всем, что за нашими словами кое-что стоит", - приводит слова Лопеса Boxing Scene со ссылкой на BBC Radio.