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Лопес может подняться в весовой категории ради чемпионского боя

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Американец хочет провести поединок против победителя боя Тейлор – Рамирес.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что хотел бы боксировать с победителем поединка между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО) и обладателем поясов WBA и IBF Джошем Тейлором (17-0, 13 КО).

"Top Rank должны организовать мне бой с победителем. Я уверен в этом. Мне бы хотелось провести бой в Великобритании.

Джош Тейлор - тот парень, которого мне больше всего хочется побить. Это докажет всем, что за нашими словами кое-что стоит", - приводит слова Лопеса Boxing Scene со ссылкой на BBC Radio.

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Теги: Теофимо Лопес, бокс
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