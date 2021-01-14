Лопес назвал предварительную дату следующего боя

Американцу осталось определиться с именем соперника.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что планирует вернуться в ринг весной текущего года.

"Следующий бой состоится в конце апреля или начале мая. Это уже подтверждено, осталось согласовать детали. Публика увидит меня в ринге уже этой весной. На какой бы выходной день ни пришелся бой, это будет потрясающе.

Кто соперник? Все зависит от того, когда свой поединок проведет Сауль Альварес. Я жду этого и хочу узнать имя следующего соперника, кто бы это ни был - Камбосос, Хэйни, Гарсия или Дэвис", - заявил Лопес в интервью iFL TV.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 октября Лопес выиграл у Василия Ломаченко бой решением судей и стал абсолютным чемпионом в легком весе.