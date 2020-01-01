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"Я приду за тобой": Райан Гарсия пригрозил Теофимо Лопесу

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Райан выразил уверенность в своей победе над соотечественником.
Райан Гарсия
Райан Гарсия
Getty Images

"Временный" чемпион мира в легком весе по версии WBC Райан Гарсия заявил о желании провести бой с обладателем титулов WBA, WBC, WBO, IBF Теофимо Лопесом.

"Я отдаю должное Теофимо. Поздравляю его с тем, что он завоевал чемпионские титулы. Но повода для радости у него нет. Теофимо, не переживай, я обязательно приду за тобой. Тебе лучше провести защиту с Дэвином Хэйни, а затем встретиться со мной. Побереги титул для меня.

Я хочу завоевать все пояса в легком весе. Ради этого я готов побить Лопеса хоть бесплатно. Мне нравится это время, когда все боксируют со всеми. Я думаю, что однажды мы встретимся друг с другом", - приводит слова Гарсии Boxing 24/7 со ссылкой на Pug and Copp Show.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 января американец нокаутировал Люка Кэмпбелла и завоевал титул "временного" чемпиона WBC в легком весе.

Ранее Теофимо Лопес удивил своей позицией по Ломаченко.

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Теги: Райан Гарсия, бокс, Теофимо Лопес
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