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Лопес удивил своей позицией по Ломаченко

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Американец видит для себя пользу в том, что украинец не менял дивизион.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не хочет, чтобы украинец Василий Ломаченко сменил дивизион.

"Если говорить откровенно, я думаю, что все, с кем будет драться Ломаченко, столкнутся с проблемами. В его баке все еще достаточно топлива, чтобы продолжать двигаться к своей цели – будь то абсолютное чемпионство во первом легком весе или что-то другое. Я считаю, что у него есть потенциал, чтобы победить всех этих парней в легком дивизионе.

Я надеюсь, что он останется в легком весе, чтобы пугать этих ребят. Я имею в виду, что Дэвис, Гарсия и Хэйни очень счастливы, ведь Теофимо побил Ломаченко. Они очень сильно его боялись, но теперь могут забыть о нем. По крайней мере, они постараются это сделать.

Я думаю, что именно поэтому мы не слышим имя Ломаченко. Как по мне, это признак неуважения, ведь этот парень был лидером pound-for-pound в глазах многих людей. Даже Боб Арум говорил, что Ломаченко лучше Мохаммада Али или близко к нему», – сказал Лопес в интервью iFL TV.

Ранее Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко хочет реванш с Лопесом.

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Теги: Теофимо Лопес, бокс
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