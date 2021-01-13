Усик харизматично рассказал украинский стих, удивив фанатов

Александр Усик выразительно рассказал стихотворение.

Украинский супертяж Александр Усик продолжает праздновать. В социальной сети появилось видео, на котором боксер харизматично рассказывает стихотворение на украинском языке, стоя у новогодней елки.

Подписчикам понравилось исполнение спортсмена - комментарии пестрят одобрительными смайлами.

Ранее сообщалось, что Усик может разорвать отношения с промоутером Эдди Хирном.