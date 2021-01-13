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Усик харизматично рассказал украинский стих, удивив фанатов

Комментариев: 2
Александр Усик выразительно рассказал стихотворение.
Александр Усик
Александр Усик
Instagram

Украинский супертяж Александр Усик продолжает праздновать. В социальной сети появилось видео, на котором боксер харизматично рассказывает стихотворение на украинском языке, стоя у новогодней елки.

Подписчикам понравилось исполнение спортсмена - комментарии пестрят одобрительными смайлами.

Ранее сообщалось, что Усик может разорвать отношения с промоутером Эдди Хирном.

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Теги: Александр Усик, бокс, стихи
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.01.2021, 14:15
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гость
14-01 - зі Львова побажання до віку, - най тя шляг трафить.
АК-74  (аноним)  13.01.2021, 14:01
Оценка:  +1
АК-74
Згадав запроданець рідну мову.
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