"Я за себя постою": Ломаченко рассказал о своих целях

Украинец жаждет вернуться в ринг.

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко намерен вернуться на победный путь в 2021-м году.

Украинец в Instagram опубликовал первый пост, не считая отрывка своего интервью, после поражения в бою за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса.

В нем Ломаченко намекнул, что ждет многого от предстоящего года.

"Я за себя постою. Не оставляю места для сомнений. 2021 год. Не могу дождаться", - написал Ломаченко.

Ранее Арум заявил, что Ломаченко хочет провести реванш с Лопесом.