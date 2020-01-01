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"Я за себя постою": Ломаченко рассказал о своих целях

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Украинец жаждет вернуться в ринг.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Instagram

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко намерен вернуться на победный путь в 2021-м году.

Украинец в Instagram опубликовал первый пост, не считая отрывка своего интервью, после поражения в бою за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса. 

В нем Ломаченко намекнул, что ждет многого от предстоящего года.

"Я за себя постою. Не оставляю места для сомнений. 2021 год. Не могу дождаться", - написал Ломаченко.

Ранее Арум заявил, что Ломаченко хочет провести реванш с Лопесом

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Теги: Василий Ломаченко, бокс
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