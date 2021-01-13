Арум заговорил о реванше Лопеса и Ломаченко

Промоутер рассказал о планах украинца.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, бывший чемпион мира Василий Ломаченко хочет провести реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

"У меня не было разговора с Ломаченко. Я общался с его менеджером Эгисом Климасом. По его словам, Ломаченко намерен провести реванш с Лопесом, но Теофимо не хочет еще раз выходить на ринг против украинца. Поэтому посмотрим, что мы сделаем для Ломаченко.

Люди с Ближнего Востока упоминали об организации этого реванша. В боксе всегда говорят деньги. Мы не можем устраивать такие крупные мероприятия без зрителей. Просто нельзя этого делать. Теряется слишком много источников дохода", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

Ранее Лопес прозвал себя королем легкого веса.