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Арум заговорил о реванше Лопеса и Ломаченко

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Промоутер рассказал о планах украинца.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, бывший чемпион мира Василий Ломаченко хочет провести реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

"У меня не было разговора с Ломаченко. Я общался с его менеджером Эгисом Климасом. По его словам, Ломаченко намерен провести реванш с Лопесом, но Теофимо не хочет еще раз выходить на ринг против украинца. Поэтому посмотрим, что мы сделаем для Ломаченко.

Люди с Ближнего Востока упоминали об организации этого реванша. В боксе всегда говорят деньги. Мы не можем устраивать такие крупные мероприятия без зрителей. Просто нельзя этого делать. Теряется слишком много источников дохода", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

Ранее Лопес прозвал себя королем легкого веса

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Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  13.01.2021, 11:02
Оценка:  -1
АК-74
Козлопикий Лаптюченко не переможе ніколи. На цей раз буде нокаутований. Потім поїде на Росію, там за три роки усе проп'є і просцить. Заодно й вилиже своїм язиком взуття свого кумира Путлера. Буде сидіти на паперті, в обісцяних штанях, просити на пляшку бояришніку.
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