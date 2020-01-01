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Арум: Надеемся через пару недель подписать контракт на бой Фьюри — Джошуа

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Промоутер Фьюри почти уверен в том, что бой против Фьюри состоится.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум почти уверен в том, что удастся организовать бой его клиента против Энтони Джошуа за чемпионские титулы по версиям WBA, IBF.

По словам Арума, контракт на проведение боя может быть подписан в ближайшее время.

“Не хочу называть крайние сроки. Могу лишь сказать, что всё идет отлично и в ближайшие пару недель у нас уже будет подписанный контракт.

Однако, останется вопрос локации — у нас будет контракт между боксерами, а потом устно договоримся о том, где пройдет бой. Я на 95% уверен, что бой состоится“, - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее промоутер обязательного претендента на титул по версии WBO Александра Усика Александр Красюк сообщал о том, что его клиент не давал согласия на бой Фьюри — Джошуа.

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Теги: Тайсон Фьюри, Боб Арум, Боб Арум
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