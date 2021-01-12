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Поветкин заговорил о завершении карьеры

Комментариев: 3
Российский боксер ответил на вопросы журналистов.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) заявил, что пока не спешит завершать карьеру.

41-летний боксер намерен выступать, пока это будет позволять ему здоровье.

"Закончить карьеру после реванша с Диллианом Уайтом? Я такого не говорил. Буду смотреть по здоровью. Сейчас нужно перепроверить легкие, посмотреть еще раз по сосудам, там тоже были некоторые врачебные моменты. Но думаю, что все нормально.

"Я люблю боксировать, люблю это дело. Мне нравится выходить против хороших соперников, где-то побеждать, где-то получать, но продолжать драться. Пока есть возможность, я буду это делать.

Нет такого боя или соперника, после которого я точно захочу закончить. Я буду продолжать, пока будет позволять здоровье", - цитирует Поветкина news.ru

Ранее сообщалось, что Джошуа может освободить все пояса, если у него заберут титул WBO.

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Теги: Александр Поветкин, бокс
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  12.01.2021, 16:17
Оценка:  -1
pусский
После того, как станет абсолютным чемпионом, не раньше! Россия, вперёд!!!
Джо-кер    12.01.2021, 16:44
Оценка:  +3
Джо-кер
Этот кусок еб аного российского дермища никогда не станет чемпионом мира. Через год повесит перчатки на гвоздь, начнет бухать. Через два года будет просить милостыню на паперти, пьяный, в обоссаных штанах. Таковы реалии России.
Джо-кер    12.01.2021, 16:06
Оценка:  +7
Джо-кер
Пускай выйдет с Уайлдером. После того Поветкин не только закончит с карьерой боксера, но и со своей бренной жизнью. Чемпионом уже не стать, старый и дряхлый пельмень, с которого вывалится начинка, буквально в следующем поединке.
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