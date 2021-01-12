Поветкин заговорил о завершении карьеры

Российский боксер ответил на вопросы журналистов.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) заявил, что пока не спешит завершать карьеру.

41-летний боксер намерен выступать, пока это будет позволять ему здоровье.

"Закончить карьеру после реванша с Диллианом Уайтом? Я такого не говорил. Буду смотреть по здоровью. Сейчас нужно перепроверить легкие, посмотреть еще раз по сосудам, там тоже были некоторые врачебные моменты. Но думаю, что все нормально.

"Я люблю боксировать, люблю это дело. Мне нравится выходить против хороших соперников, где-то побеждать, где-то получать, но продолжать драться. Пока есть возможность, я буду это делать.

Нет такого боя или соперника, после которого я точно захочу закончить. Я буду продолжать, пока будет позволять здоровье", - цитирует Поветкина news.ru

Ранее сообщалось, что Джошуа может освободить все пояса, если у него заберут титул WBO.