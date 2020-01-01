Лопес: Раньше Ломаченко был королем легкого веса

Американец вновь высказался о победе над Ломаченко.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в очередной раз отметил важность победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Я доказал, что являюсь лучшим в дивизионе. Остальные парни - звезды в процессе становления.

Ломаченко не был проходным соперником. Конечно, он один из самых титулованных бойцов этой эпохи. Чтобы побить такого бойца, как он, необходимо много навыков и боксерского IQ.

Многие люди не знают, кто является королем легкого дивизиона. Но мы все знаем, кто был лидером дивизиона раньше. Это Ломаченко. Он побеждал бойцов, которых должен был побеждать, собирал нужные пояса. Это привело к нашему поединку, где я показал, на что способен с таким соперником, как он.

Сейчас вопрос, кто будет следующим. Многие пытаются дискредитировать чемпиона или поставить под сомнение его достижения. Я буду давить на этих парней и всем дам знать, что в этом году все будет так же, ничего не изменится", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу iFL TV..

Ранее Лопес определился со следующим соперником.