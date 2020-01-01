Красюк: Усик не давал согласия на бой Джошуа и Фьюри

Александр Усик весной намерен провести чемпионский поединок.

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика Александр Красюк рассказал Sky Sports о планах нашего боксера провести чемпионский бой весной.

"Были разговоры о временном титуле или о том, что победитель поединка Джошуа - Фьюри откажется от титула WBO на следующий день после боя.

Но на сегодняшний день Усик является обязательным претендентом на пояс WBO и никогда не давал согласия на проведение боя Джошуа против Фьюри без своего участия.

Усик сейчас в хороших условиях, он успешно восстановился после последнего боя и с нетерпением ждет возможности побороться за титул этой весной.

Нетитульный бой никогда не обсуждался, и я очень надеюсь, что никогда не будет", - сказал Красюк.