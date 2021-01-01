Top Rank отправит Хэйни контракт на бой с Теофимо Лопесом

Промоутеры готовят контракты для двух потенциальных соперников американца.

Промоутерская компания Top Rank готовит контракты для боев Теофимо Лопеса с двумя потенциальными соперниками - Дэвином Хэйни и Джорджем Камбососом-младшим. Об этом сообщил Лопес в социальных сетях.

По словам Лопеса, бумаги находятся на стадии разработки и в ближайшее время будут отправлены Хэйни и Камбососу. Ожидается, что Теофимо Лопес вернется на ринг весной.

Ранее Хэйни выразил готовность провести бой с Теофимо Лопесом.