Джошуа может освободить все пояса, если у него заберут титул WBO

Эдди Хирн все же надеется, что стороны сумеют договориться.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа готов отдать свои три пояса, если его заставят отказаться от пояса WBO.

"Если все будут умны, то мы сможем найти решение. Я действительно хочу, чтобы Джошуа и Фьюри провели бой за звание абсолютного чемпиона, потому что это было мечтой Энтони, и мы сделаем все, чтобы этот бой состоялся.

Но в заложниках мы находиться не будем, и если нас заставят сделать вакантным один пояс, то мы, вероятно, отдадим все три пояса и скажем - разбирайтесь теперь с этим сами».

Однако, повторюсь, если все стороны будут разумными, то мы найдем решение", - цитирует Хирна BoxingScene.

"Я слышал, что Усик хочет процент от боя Джошуа и Фьюри, чтобы отойти в сторону. Проблема в том, что когда происходит такой большой бой, каждый хочет кусок пирога, и жадность невероятна… Все сводится к боксерам, которые платят миллионы долларов в качестве санкционных сборов.

Мы подадим заявку в WBO на бой за звание абсолютного чемпиона. Если они скажут: "Нет, надо поговорить с Александром Усиком". Мы пойдем к Усику, и постараемся сделать его счастливым, чтобы попытаться продолжить организовывать этот бой.

Выход есть. Бой между Фьюри и Джошуа будет проходить со всеми поясами или вообще без поясов", - добавил Хирн.