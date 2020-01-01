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Лопес сравнил Ломаченко с другими звездами легкого веса

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Американец уверен, что боксеры не хотят выходить на ринг против украинца.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что другие топовые боксеры легкого веса боятся Василия Ломаченко.

"Я уверен, что другие бойцы в легком весе не захотят драться с Ломаченко, они боятся его. Они продолжают боятся Ломаченко и дальше, и на это есть причина.

Они были очень счастливы, когда Теофимо побил Ломаченко, ведь они теперь могут думать о других вещах. Я имеею в виду и Райана Гарсию, и Джервонту Дэвиса, и других парней. Сейчас они исключили Ломаченко из своего списка", - сказал Теофимо Лопес в интервью Sky Sports Boxing.

Напомним, Лопес включил Ломаченко в пятерку лучших легковесов мира. 

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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