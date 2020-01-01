Лопес сравнил Ломаченко с другими звездами легкого веса

Американец уверен, что боксеры не хотят выходить на ринг против украинца.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что другие топовые боксеры легкого веса боятся Василия Ломаченко.

"Я уверен, что другие бойцы в легком весе не захотят драться с Ломаченко, они боятся его. Они продолжают боятся Ломаченко и дальше, и на это есть причина.

Они были очень счастливы, когда Теофимо побил Ломаченко, ведь они теперь могут думать о других вещах. Я имеею в виду и Райана Гарсию, и Джервонту Дэвиса, и других парней. Сейчас они исключили Ломаченко из своего списка", - сказал Теофимо Лопес в интервью Sky Sports Boxing.

Напомним, Лопес включил Ломаченко в пятерку лучших легковесов мира.