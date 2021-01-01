Хирн хочет "забрать" Теофимо Лопеса у Арума

Промоутер готов предложить Теофимо более выгодные условия.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что финансовые запросы абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса являются проблемой для его промоутера Боба Арума.

"Лопес против Хэйни - это будет потрясающий бой. Теофимо попросил у меня 10 миллионов долларов за этот поединок, но он не получит столько денег. Однако я уверен, что мы можем сделать ему привлекательное предложение.

Сейчас Лопес - кошмар для Арума, и Боб сейчас говорит об этом. Теофимо хочет много денег, называя сумму от пяти до десяти миллионов долларов. Так что пусть сначала Арум и Top Rank сведут сумму, ведь такие деньги невозможны на данный момент. Я бы лучше сфокусировался на том, что можно устроить, и это бой Хэйни - Райан Гарсия", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Лопес назвал желаемого соперника на следующий бой.