Хирн - о бое Джошуа - Фьюри: Постараемся сделать так, чтобы Усик был доволен

Промоутер рассказал о состоянии дел в хэвивейте.

Промоутер чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что приоритетным для его клиента является бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, а не поединок с Александром Усиком.

Украинец, к слову, является обязательным претендентом на пояс WBO, и в скором времени Джошуа должен будет либо отказаться от титула, либо провести защиту с Усиком.

"Если WBO не позволит отстрочить титульный бой, мы будем договариваться напрямую с Усиком. Постараемся сделать так, чтобы он остался доволен и позволил Джошуа встретиться с Фьюри. Но как бы то ни было, Энтони и Тайсон в любом случае проведут бой. Со всеми поясами на кону или вообще без них.

В данный момент мы работаем над контрактами. Я также пытался выяснить, где мы можем устроить поединок. Если все будет хорошо, Джошуа и Фьюри встретятся в конце мая - начале июня. Каждое утро Джошуа и Фьюри просыпаются с мыслью друг о друге и думают: "Это мой следующий бой", - цитирует Хирна Metro.

Напомним, что 12 декабря Джошуа успешно защитил свои титулы, нокаутировав Кубрата Пулева.