Переключиться на мобильную версию

Хирн - о бое Джошуа - Фьюри: Постараемся сделать так, чтобы Усик был доволен

Комментариев: 0
Промоутер рассказал о состоянии дел в хэвивейте.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что приоритетным для его клиента является бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, а не поединок с Александром Усиком.

Украинец, к слову, является обязательным претендентом на пояс WBO, и в скором времени Джошуа должен будет либо отказаться от титула, либо провести защиту с Усиком.

"Если WBO не позволит отстрочить титульный бой, мы будем договариваться напрямую с Усиком. Постараемся сделать так, чтобы он остался доволен и позволил Джошуа встретиться с Фьюри. Но как бы то ни было, Энтони и Тайсон в любом случае проведут бой. Со всеми поясами на кону или вообще без них.

В данный момент мы работаем над контрактами. Я также пытался выяснить, где мы можем устроить поединок. Если все будет хорошо, Джошуа и Фьюри встретятся в конце мая - начале июня. Каждое утро Джошуа и Фьюри просыпаются с мыслью друг о друге и думают: "Это мой следующий бой", - цитирует Хирна Metro.

Напомним, что 12 декабря Джошуа успешно защитил свои титулы, нокаутировав Кубрата Пулева.

Поделись:
Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь