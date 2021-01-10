Холифилд - о своем возвращении в ринг: Мы уже начали переговоры с Майком Тайсоном

Бой может принести организаторам примерно 200 миллионов долларов.

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд заявил о желании провести выставочный бой против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона.

Холифилд признался, что его представители уже ведут переговоры о поединке с командой "Железного Майка".

"Мы уже начали переговоры с Тайсоном. Мои промоутеры очень плотно общаются с его командой, сейчас ждем решения. Я готов к этой схватке, знаю, что она обязательно состоится. Проблем с физической формой нет, чувствую себя отлично.

Майк Тайсон, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд Getty Images

Я уверен: если Майк согласится на нашу встречу, то этот бой принесет 200 миллионов долларов. Фанаты увидят эпическую битву, серьезно вам говорю. Я буду счастлив, если Тайсон будет боксировать со мной", - приводит слова Холифилда The Sun.

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу праздновал Эвандер.

Напомним, что в ноябре "Железный Майк" уже провел один выставочный бой. Поединок против Роя Джонса продлился все восемь раундов и завершился вничью.