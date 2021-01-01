Лопес включил Ломаченко в пятерку лучших боксеров легкого веса

Теофимо решил не скромничать и поставил себя на первое место в рейтинге.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес составил свой список лучших боксеров своего весового дивизиона.

В рейтинге нашлось место и украинскому легковесу Василию Ломаченко, с которым американец боксировал в октябре.

"Пятерка лучших в легком весе? На первое место поставлю себя, дальше идут Ломаченко, Райан Гарсия, Девин Хэйни и Джервонта Дэвис. Но если честно, у меня есть сомнения в Дэвисе, ведь он провел всего один бой в легком весе", - приводит слова Лопеса BoxingNews24 со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 октября Лопес выиграл у Ломаченко бой решением судей и стал абсолютным чемпионом в легком весе.

Ранее Теофимо посоветовал украинцу сменить весовую категорию.