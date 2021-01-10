Усик и Ломаченко - в топ-10 рейтинга P4P по версии Boxing Scene
Авторитетный портал Boxing Scene опубликовал обновленный рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий.
В топ-10 оказались два украинца - супертяжеловес Александр Усик занял 6-е место, а легковес Василий Ломаченко - 9-е.
Отметим, что вторую строчку в рейтинге делят Теренс Кроуфорд и Наойя Инуэ, а вот чемпионы хэвивейта Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри в рейтинг не попали.
ТОП-10 P4P по версии Boxing Scene:
1. Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО);
2. Наойя Инуэ (20-0 17 КО);
2. Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО);
4. Эррол Спенс (27-0, 21 КО);
5. Теофимо Лопес (16-0, 12 КО);
6. Александр Усик (18-0, 13 КО);
7. Артур Бетербиев (15-0, 15 КО);
8. Хуан Франциско Эстрада (41-3, 28 КО);
9. Василий Ломаченко (14-2, 10 КО);
10. Джош Тейлор (17-0, 13 КО).
Ранее сообщалось, что Александр Усик вошел в рейтинг лучших боксеров 2020 года по версии Givemesport.
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