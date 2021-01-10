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Усик и Ломаченко - в топ-10 рейтинга P4P по версии Boxing Scene

Комментариев: 3
Супертяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри не вошли в рейтинг портала.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com/lomus_official/

Авторитетный портал Boxing Scene опубликовал обновленный рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий.

В топ-10 оказались два украинца - супертяжеловес Александр Усик занял 6-е место, а легковес Василий Ломаченко - 9-е. 

Отметим, что вторую строчку в рейтинге делят Теренс Кроуфорд и Наойя Инуэ, а вот чемпионы хэвивейта Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри в рейтинг не попали.

ТОП-10 P4P по версии Boxing Scene:

1. Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО);
2. Наойя Инуэ (20-0 17 КО);
2. Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО);
4. Эррол Спенс (27-0, 21 КО);
5. Теофимо Лопес (16-0, 12 КО);
6. Александр Усик (18-0, 13 КО);
7. Артур Бетербиев (15-0, 15 КО);
8. Хуан Франциско Эстрада (41-3, 28 КО);
9. Василий Ломаченко (14-2, 10 КО);
10. Джош Тейлор (17-0, 13 КО).

Ранее сообщалось, что Александр Усик вошел в рейтинг лучших боксеров 2020 года по версии Givemesport.

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Теги: бокс, Александр Усик, Василий Ломаченко, рейтинг, P4P
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Комментариев (3)
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АК-74  (аноним)  10.01.2021, 14:37
Оценка:  0
АК-74
Руський, після першого ж поєдинку обох вилупків винесуть уперед лаптями.
pусский  (аноним)  10.01.2021, 14:02
Оценка:  0
pусский
Шестое и девятое место? Хyйня-война, после первых же поединков парни станут первыми и вторым номерами!
АК-74  (аноним)  10.01.2021, 13:58
Оценка:  0
АК-74
Супертяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри... Та куди ім грішним до безударного мішкобоя Усіка. Сашко вже всіх супертяжів переміг, язиком правда)))). Ги, ги, ги.
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