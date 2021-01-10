Усик и Ломаченко - в топ-10 рейтинга P4P по версии Boxing Scene

Супертяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри не вошли в рейтинг портала.

Авторитетный портал Boxing Scene опубликовал обновленный рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий.

В топ-10 оказались два украинца - супертяжеловес Александр Усик занял 6-е место, а легковес Василий Ломаченко - 9-е.

Отметим, что вторую строчку в рейтинге делят Теренс Кроуфорд и Наойя Инуэ, а вот чемпионы хэвивейта Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри в рейтинг не попали.

ТОП-10 P4P по версии Boxing Scene:

1. Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО);

2. Наойя Инуэ (20-0 17 КО);

2. Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО);

4. Эррол Спенс (27-0, 21 КО);

5. Теофимо Лопес (16-0, 12 КО);

6. Александр Усик (18-0, 13 КО);

7. Артур Бетербиев (15-0, 15 КО);

8. Хуан Франциско Эстрада (41-3, 28 КО);

9. Василий Ломаченко (14-2, 10 КО);

10. Джош Тейлор (17-0, 13 КО).

Ранее сообщалось, что Александр Усик вошел в рейтинг лучших боксеров 2020 года по версии Givemesport.