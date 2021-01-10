Паркер перенес в декабре операцию на обоих локтях

Супертяжеловес с пользой использовал перенос своего боя с Фа.

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер после того, как его соперник Джуниор Фа попросил перенести поединок с 11 декабря на февраль, лег под нож.

Паркер в начале декабря сделал операции на локтях, чтобы избавиться от старых травм.

"Джо чувствует себя более комфортно в тренировках, и его правая рука бьет сильнее. Отсрочка этого боя сработала в наших интересах, поскольку Джо собирался драться с Фа даже на фоне проблем с локтями", - сказал тренер Паркера Кевин Барри в комментарии BoxingScene.com.