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Паркер перенес в декабре операцию на обоих локтях

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Супертяжеловес с пользой использовал перенос своего боя с Фа.
Паркер перенес в декабре операцию на обоих локтях

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер после того, как его соперник Джуниор Фа попросил перенести поединок с 11 декабря на февраль, лег под нож.

Паркер в начале декабря сделал операции на локтях, чтобы избавиться от старых травм.

"Джо чувствует себя более комфортно в тренировках, и его правая рука бьет сильнее. Отсрочка этого боя сработала в наших интересах, поскольку Джо собирался драться с Фа даже на фоне проблем с локтями", - сказал тренер Паркера Кевин Барри в комментарии BoxingScene.com.

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  10.01.2021, 14:05
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pусский
Гы-гы-гы, его пассивная коленно-локтевая поза не поможет вновь стать чемпионом!
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