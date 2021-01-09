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Поединок Ломаченко и Лопеса стал боем года по версии ESPN

Комментариев: 1
Медиакомпания выбрала лучший боксерский поединок 2020 года.
Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса
Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса
boxingscene.com

Медиакомпания ESPN назвала поединок украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса лучшим боем 2020 года, сообщает Instagram-аккаунт ESPN Ringside.

Бой Ломаченко — Лопес состоялся в августе прошлого года. По итогам поединка Ломаченко проиграл единоличным решением судей и Лопес стал абсолютным чемпионом в легком весе.

Напоминаем, что ранее Теофимо Лопес сообщал о том, что не согласится на проведение реванша против Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, ESPN
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
PINKIPAU    09.01.2021, 18:43
Оценка:  +20
PINKIPAU
Лопес молодець. Доказав Ломаченку, що він ніхто. Зпустив з небес, на грішну землю)))). Лишилось тільки Василю на Росію їхати, там скрєпи, рідні березки. Налиють горілочки та закусить.
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