Поединок Ломаченко и Лопеса стал боем года по версии ESPN

Медиакомпания выбрала лучший боксерский поединок 2020 года.

Медиакомпания ESPN назвала поединок украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса лучшим боем 2020 года, сообщает Instagram-аккаунт ESPN Ringside.

Бой Ломаченко — Лопес состоялся в августе прошлого года. По итогам поединка Ломаченко проиграл единоличным решением судей и Лопес стал абсолютным чемпионом в легком весе.

Напоминаем, что ранее Теофимо Лопес сообщал о том, что не согласится на проведение реванша против Ломаченко.