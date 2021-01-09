Лопес стал лучшим боксером года по версии Boxing Scene
Американец в минувшем году победил Василия Ломаченко.
Авторитетный портал Boxing Scene подвел итоги 2020 года, определив лучшего боксера.
Звание “Боксер года“ получил абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес. В минувшем году американец провел один поединок против украинца Василия Ломаченко.
На момент боя Лопес владел только титулом IBF, а у Ломаченко были пояса WBA Super, WBO, WBC Franchise.
Победа Лопеса по очкам позволила ему стать абсолютным чемпионом в дивизионе. Именно это позволило ему стать лучшим в 2020 году по версии портала.
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес также был признан боксером года по версии The Ring.
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