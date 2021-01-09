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Лопес стал лучшим боксером года по версии Boxing Scene

Комментариев: 6
Американец в минувшем году победил Василия Ломаченко.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
instagram.com/teofimolopez

Авторитетный портал Boxing Scene подвел итоги 2020 года, определив лучшего боксера.

Звание “Боксер года“ получил абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес. В минувшем году американец провел один поединок против украинца Василия Ломаченко.

На момент боя Лопес владел только титулом IBF, а у Ломаченко были пояса WBA Super, WBO, WBC Franchise.

Победа Лопеса по очкам позволила ему стать абсолютным чемпионом в дивизионе. Именно это позволило ему стать лучшим в 2020 году по версии портала.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес также был признан боксером года по версии The Ring.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, лучший боксер
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  09.01.2021, 17:37
Оценка:  -1
гость
Сцыкливый про...пи..до..р, на х..у...й пошёл.
pусский  (аноним)  09.01.2021, 15:33
Оценка:  -1
pусский
Поветкин круче, и он не бегает от реванша! Слава Поветкину!
PINKIPAU    09.01.2021, 15:36
Оценка:  +13
PINKIPAU
Повєткін, шмат еб аного російського лайна. Уайт у реванші його прикінчить.
гость  (аноним)  09.01.2021, 15:00
Оценка:  -1
гость
Он жопасручкой!
PINKIPAU    09.01.2021, 15:33
Оценка:  +13
PINKIPAU
Руський, ти ?
PINKIPAU    09.01.2021, 13:37
Оценка:  +22
PINKIPAU
Молодець. Поважаю цього хлопця.
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