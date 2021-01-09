Лопес стал лучшим боксером года по версии Boxing Scene

Американец в минувшем году победил Василия Ломаченко.

Авторитетный портал Boxing Scene подвел итоги 2020 года, определив лучшего боксера.

Звание “Боксер года“ получил абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес. В минувшем году американец провел один поединок против украинца Василия Ломаченко.

На момент боя Лопес владел только титулом IBF, а у Ломаченко были пояса WBA Super, WBO, WBC Franchise.

Победа Лопеса по очкам позволила ему стать абсолютным чемпионом в дивизионе. Именно это позволило ему стать лучшим в 2020 году по версии портала.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес также был признан боксером года по версии The Ring.