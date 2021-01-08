Ломаченко стал лидером следи легковесов по количеству ударов за раунд

Украинский боксер лидирует по количеству и точности ударов в легком весе.

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко лидирует в двух рейтингах по количеству ударов за раунд, сообщает в своем Twitter-аккаунте телеведущий Дэн Каноббио.

Ломаченко возглавил рейтинг по среднему количеству ударов за раунд — 57,7. Это более, чем на 10 ударов больше, чем у идущего на втором месте американца Теофимо Лопеса. Замыкает первую тройку еще один американец Дэвин Хэйни.

Эта же тройка возглавляет рейтинг по среднему количеству точных ударов за раунд — и здесь первенство у Ломаченко с 20,8 ударами. Второе место у Хэйни с 16 ударами, а Лопес замыкает тройку — в среднем он проводит 15 точных ударов за раунд.

Ранее о желании выйти в ринг против Ломаченко сообщил чемпион в легком весе по версии WBA, американец Джервонта Дэвис.