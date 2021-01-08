Джервонта Дэвис пригрозил Ломаченко

Американец настроен на бой против украинца.

Регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис заявил, что готов подраться с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко.

“Мы с Ломаченко выступаем в разных промоутерских компаниях, но если этот бой имеет смысл, то сделайте его.

Я хочу драться со всеми этими парнями. Просто в поединках с ними должен быть смысл. Я вижу, как ломаю и выношу Ломаченко в поздних раундах“, - сказал Джервонта Дэвис в интервью ютуб-каналу ESnews.

Ранее Теофимо Лопес дал ценный совет Ломаченко.