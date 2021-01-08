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Джервонта Дэвис пригрозил Ломаченко

Комментариев: 3
Американец настроен на бой против украинца.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис заявил, что готов подраться с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко.

“Мы с Ломаченко выступаем в разных промоутерских компаниях, но если этот бой имеет смысл, то сделайте его.

Я хочу драться со всеми этими парнями. Просто в поединках с ними должен быть смысл. Я вижу, как ломаю и выношу Ломаченко в поздних раундах“, - сказал Джервонта Дэвис в интервью ютуб-каналу ESnews.

Ранее Теофимо Лопес дал ценный совет Ломаченко.

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Теги: Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  08.01.2021, 16:37
Оценка:  0
pусский
Чёрная жопа чешется от непобедимости! Ну что же, Вася взломает его целяк, гы-гы-гы!
АК-74  (аноним)  08.01.2021, 15:34
Оценка:  0
АК-74
Відірве голову Лаптюченвові та викине на Росію.
гость  (аноним)  08.01.2021, 12:46
Оценка:  0
гость
О ещё один pizdun почернеший?
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