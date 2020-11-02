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Усик объяснил, почему не удалось нокаутировать Чисору

Комментариев: 3
Украинец откровенно ответил на вопросы журналистки.
Усик - Чисора
Усик - Чисора
K2 Promotions Ukraine

Украинский боксер Александр Усик победил в схватке с Дереком Чисорой единогласным решением судей.

Александр рассказал почему наложил вето на бой Джошуа и Фьюри и поведал, из-за чего не удалось нокаутировать Чисоры. Откровенно ответил на все вопросы Усик в интервью ютуб-каналу Behind The Gloves:

"Я чувствую себя хорошо. Это был первый тест в супертяжелом весе. Чисора – большой парень, жесткий парень. Он обладает тяжелым ударом. Дерек немного зверь.

Я думаю, что именно этот бой был тестом. Мы многое увидели из того, что нам нужно доработать. Все великолепно. Главное, что у нас есть победа.

Я не расстроился из-за того, что не смог остановить Чисору. Есть определенные моменты почему я этого не сделал, но самое главное, что есть победа.

Для меня важнее всего выйти в ринг с Энтони Джошуа и завоевать титул. Я не разрешу Джошуа и Фьюри подраться, чтобы потом встретиться с победителем. Я сначала подерусь с одним, а потом с другим.

Я не расстроился из-за того, что не встретился лицом к лицу с Энтони Джошуа. Я жизнерадостный человек и из-за каких-то мелочей расстраиваться - себя ненавидеть, епта", - сказал Усик.

Вашему вниманию обзор боя Усик - Чисора.

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Теги: Александр Усик, бокс, Дерек Чисора
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Комментариев (3)
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Мойша  (аноним)  02.11.2020, 13:53
Оценка:  -2
Мойша
Да куда тебе мил человек было нокаутировать Чисору. Чем ? Ты моли Бога, что не нокаутировали тебя. Какой Джошуа, какой Фьюри, глупенький, они тебя прибьют, будет потом Мойше работа, шекели тебе на похорон собирать.
pусский  (аноним)  02.11.2020, 13:32
Оценка:  -4
pусский
Я жизнерадостно пёрнул!
Курьер    02.11.2020, 13:08
Оценка:  -6
Курьер
Сашка ты красава!
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