Усик объяснил, почему не удалось нокаутировать Чисору

Украинец откровенно ответил на вопросы журналистки.

Украинский боксер Александр Усик победил в схватке с Дереком Чисорой единогласным решением судей.

Александр рассказал почему наложил вето на бой Джошуа и Фьюри и поведал, из-за чего не удалось нокаутировать Чисоры. Откровенно ответил на все вопросы Усик в интервью ютуб-каналу Behind The Gloves:

"Я чувствую себя хорошо. Это был первый тест в супертяжелом весе. Чисора – большой парень, жесткий парень. Он обладает тяжелым ударом. Дерек немного зверь.

Я думаю, что именно этот бой был тестом. Мы многое увидели из того, что нам нужно доработать. Все великолепно. Главное, что у нас есть победа.

Я не расстроился из-за того, что не смог остановить Чисору. Есть определенные моменты почему я этого не сделал, но самое главное, что есть победа.

Для меня важнее всего выйти в ринг с Энтони Джошуа и завоевать титул. Я не разрешу Джошуа и Фьюри подраться, чтобы потом встретиться с победителем. Я сначала подерусь с одним, а потом с другим.

Я не расстроился из-за того, что не встретился лицом к лицу с Энтони Джошуа. Я жизнерадостный человек и из-за каких-то мелочей расстраиваться - себя ненавидеть, епта", - сказал Усик.

Вашему вниманию обзор боя Усик - Чисора.