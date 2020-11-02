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Усик посетовал на работу рефери в бою против Чисоры

Комментариев: 2
Украинец рассказал о "грязных" выходках британца.
Усик и Чисора после боя
Усик и Чисора после боя
K2 Promotions Ukraine

Украинский боксер Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.

Однако, украинец раскритиковал рефери в ринге, за то, что тот не обращал внимание на “грязные“ выходки британского боксера. Цитирует Усика Sky Sports:

“После боя чувствую себя немного помятым, но очень радостным. Этот бой – был большим тестом со стороны Дерека, потому что было очень много ударов ниже пояса, в спину, локтями, а это действительно закаляет.

Я один или два раза показал рефери, что он это делает, на что увидел полный игнор. И я понял, что я под градом, обстрелом, и мне надо выходить отсюда самостоятельно. По ходу поединка ко мне приходила уверенность в победе.

Я думаю, что оценивать мое выступление должен не я, а моя команда. Я думаю, что могу выступать лучше. Мы работаем над этим. Мы год не боксировали и вот сейчас увидели, что многое нужно изменить. Так что все великолепно. Очень хорошо, что поединок завершился именно так“, - сказал Александр Усик.

Вашему вниманию обзор поединка Усик - Чисора.

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Теги: Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    02.11.2020, 11:16
Оценка:  0
vladimir30kh
Побитый дурачок оправдывается ибо это не победа а танцы с шлепками для мух. Чисора реально 3,14здил дурачка весь бой
гость  (аноним)  02.11.2020, 10:26
Оценка:  0
гость
Чёрный дубосек так и не нокаутировал Усика, а помните перед боем как он блеял, но получил по е...б...л...и...щ...у не мало, короче опустили нигриллу ниже некуда.
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