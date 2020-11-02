Усик посетовал на работу рефери в бою против Чисоры

Украинец рассказал о "грязных" выходках британца.

Украинский боксер Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.

Однако, украинец раскритиковал рефери в ринге, за то, что тот не обращал внимание на “грязные“ выходки британского боксера. Цитирует Усика Sky Sports:

“После боя чувствую себя немного помятым, но очень радостным. Этот бой – был большим тестом со стороны Дерека, потому что было очень много ударов ниже пояса, в спину, локтями, а это действительно закаляет.

Я один или два раза показал рефери, что он это делает, на что увидел полный игнор. И я понял, что я под градом, обстрелом, и мне надо выходить отсюда самостоятельно. По ходу поединка ко мне приходила уверенность в победе.

Я думаю, что оценивать мое выступление должен не я, а моя команда. Я думаю, что могу выступать лучше. Мы работаем над этим. Мы год не боксировали и вот сейчас увидели, что многое нужно изменить. Так что все великолепно. Очень хорошо, что поединок завершился именно так“, - сказал Александр Усик.

Вашему вниманию обзор поединка Усик - Чисора.