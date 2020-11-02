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Усик - о бое с Чисорой: Я боксировал против монстра

Комментариев: 5
Украинец похвалил соперника после боя.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions Ukraine

Украинский боксер Александр Усик после победы над Дереком Чисорой рассказал о сильных сторонах опонента и причинах успеха. Высказался Усик в интервью iFL TV.

Я в порядке. Вы сами видели, что произошло. Дерек боксировал так, как я и ожидал: грязно и сильно. У меня побаливают определенные части тела: спина, ребра. Там, где он бил локтями, есть сечки на теле. Но это уже другая история“.

Усик - Чисора
Усик - Чисора
K2 Promotions Ukraine

“Год назад было непонятно. Мы за неделю поменяли оппонента, соперником стал Чазз Уизерспун. Все было как-то очень суетливо. Был скомканный и непонятный бой, год не боксировал, а теперь вышел против монстра. Так что все великолепно“, - заявил Усик.

Вашему внимаю обзор поединка Усик - Чисора.

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Теги: Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (5)
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vladimir30kh    02.11.2020, 11:18
Оценка:  0
vladimir30kh
Убегая от ударов Чисоры дурачек берег свое очко. Какая там победа ??!!!
славян  (аноним)  02.11.2020, 10:06
Оценка:  0
славян
Да, у кастрюлеголовых активопатриотов из-за победы Усика печалька )))))))))
Киянин  (аноним)  02.11.2020, 09:50
Оценка:  +1
Киянин
Ух як пердаки у петяботів та нацвиблядків палають!
гость  (аноним)  02.11.2020, 09:48
Оценка:  +1
гость
А кто из них глупый русский? Неужели Чисора?
Мойша  (аноним)  02.11.2020, 09:12
Оценка:  -1
Мойша
Глупый русский понять не может, что его там просто покалечат или прибьют. Какое абсолютное чемпионство, если он едва мешка победил ? Пускай бросает эти гешефты.
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