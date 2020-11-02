Усик - о бое с Чисорой: Я боксировал против монстра

Украинец похвалил соперника после боя.

Украинский боксер Александр Усик после победы над Дереком Чисорой рассказал о сильных сторонах опонента и причинах успеха. Высказался Усик в интервью iFL TV.

Я в порядке. Вы сами видели, что произошло. Дерек боксировал так, как я и ожидал: грязно и сильно. У меня побаливают определенные части тела: спина, ребра. Там, где он бил локтями, есть сечки на теле. Но это уже другая история“.

Усик - Чисора K2 Promotions Ukraine

“Год назад было непонятно. Мы за неделю поменяли оппонента, соперником стал Чазз Уизерспун. Все было как-то очень суетливо. Был скомканный и непонятный бой, год не боксировал, а теперь вышел против монстра. Так что все великолепно“, - заявил Усик.

Вашему внимаю обзор поединка Усик - Чисора.