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Хирн заверил, что бой Усик - Джошуа точно состоится

Комментариев: 3
Промоутер рассказал о главном недостатке украинца в супертяжелом дивизионе.
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн после победы Александра Усика над Дереком Чисорой рассказал о том, состоится ли поединок украинца с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.

“Для Усика бой с Чисорой был своеобразным изучением дивизиона. И Джошуа точно хочет драться с Усиком, но на данный момент он сфокусирован на Тайсоне Фьюри. Но 100 процентов, что Джошуа проведет бой с Усиком, даже если Александр захочет провести еще один бой в этом весе.

Энтони хочет испытаний, и Усик - отличный супертяж. Его недостаток - это размеры, чисто физический недостаток. Он был непобедим в крузервейте, и единственный вариант его поражения в хэвивейте - это бои с парнями, которые слишком большие для него.

Иногда мы видели это в бою с Чисорой, но он приспособился и придерживался своего плана. и справился с прессингом и стилем Дерека“, - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Напомним, Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей - 117:112 и дважды 115:113.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Александр Усик
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  01.11.2020, 16:20
Оценка:  0
pусский
Я не понял, разве Усик благословил бой Джошуа-Фьюри? А если да, то сколько отступных он получил?
Усик не Зеленский, он не лох!
Джо-кер    01.11.2020, 16:32
Оценка:  +1
Джо-кер
Никто Усику никаких отступных платить не будет. Джошуа выйдет и набьет Вусыку морду. А потом его забудут навсегда.
Джо-кер    01.11.2020, 16:14
Оценка:  +2
Джо-кер
Вусык-идеальный соперник для громадного Энтони. Буду болеть естественно за британца. Джошик будет избивать мелкого и безударного для этого веса Вусыка, ка шелудивого щенка, а сепарок будет скулить и тявкать, когда удары чудовищной силы будут ложится в его пустую московитскую голову.
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