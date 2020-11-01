Хирн заверил, что бой Усик - Джошуа точно состоится

Промоутер рассказал о главном недостатке украинца в супертяжелом дивизионе.

Британский промоутер Эдди Хирн после победы Александра Усика над Дереком Чисорой рассказал о том, состоится ли поединок украинца с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.

“Для Усика бой с Чисорой был своеобразным изучением дивизиона. И Джошуа точно хочет драться с Усиком, но на данный момент он сфокусирован на Тайсоне Фьюри. Но 100 процентов, что Джошуа проведет бой с Усиком, даже если Александр захочет провести еще один бой в этом весе.

Энтони хочет испытаний, и Усик - отличный супертяж. Его недостаток - это размеры, чисто физический недостаток. Он был непобедим в крузервейте, и единственный вариант его поражения в хэвивейте - это бои с парнями, которые слишком большие для него.

Иногда мы видели это в бою с Чисорой, но он приспособился и придерживался своего плана. и справился с прессингом и стилем Дерека“, - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Напомним, Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей - 117:112 и дважды 115:113.