Хирн: Поздравляю Усика и мое уважение Чисоре

Британский промоутер подвел итоги главного боя вечера бокса в Лондоне.

Известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал победу супертяжеловеса Александра Усика над британцем Дереком Чисорой в главном поединке вечера бокса в Лондоне (Великобритания).

“Потрясающий бой. Я поздравляю Александра Усика и мое уважение Дереку Чисоре за то, что подарили фанатам еще один захватывающий бой в хэвивейте“, - написал Хирн на своей странице в Instagram.

Напомним, Усик победил Чисору единогласным решением судей. Вашему вниманию видео лучших моментов поединка.