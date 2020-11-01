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Хирн: Поздравляю Усика и мое уважение Чисоре

Комментариев: 4
Британский промоутер подвел итоги главного боя вечера бокса в Лондоне.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал победу супертяжеловеса Александра Усика над британцем Дереком Чисорой в главном поединке вечера бокса в Лондоне (Великобритания).

“Потрясающий бой. Я поздравляю Александра Усика и мое уважение Дереку Чисоре за то, что подарили фанатам еще один захватывающий бой в хэвивейте“, - написал Хирн на своей странице в Instagram.

Напомним, Усик победил Чисору единогласным решением судей. Вашему вниманию видео лучших моментов поединка.

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Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора, Эдди Хирн
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  01.11.2020, 16:21
Оценка:  0
гость
Джо-кер, иди на -хер!
Джо-кер    01.11.2020, 15:35
Оценка:  +7
Джо-кер
Усику в этом весе делать нечего. Показал почти ровный бой с 10-м номером рейтингов. Да еще и судьи победу подарили. Куда там ему с чемпионами выходить ? Прибьют. Гнилой он парень, сепар((((.
Джо-кер    01.11.2020, 15:39
Оценка:  +7
Джо-кер
Хирну похую, Эдди в ринг выходить не будет...против огромного Джоша, но тут как раз нарисовался деловой парень Вусык, с засраным московской пропагандой мозгом. Еще и без удара. Еще и уступающий Джошу в габаритах. Идеальный соперник для Энтони. Пускай выходит Вусык, организацию похорон беру на себя))).
pусский  (аноним)  01.11.2020, 14:51
Оценка:  -2
pусский
Нет к обоим уважения, но поздравляю Усика с победой. Ставил на победу Усика ТКО, а он старого негра загонять не смог...
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