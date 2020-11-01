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Хэй: Многие супертяжеловесы не сумели бы выстоять под ударами Чисоры

Комментариев: 6
Менеджер британца похвалил Усика и Чисору за бой.
Хэй: Многие супертяжеловесы не сумели бы выстоять под ударами Чисоры

Экс-чемпион мира британец Дэвид Хэй, который является менеджером Дерека Чисоры, прокомментировал поражение своего подопечного в бою с Александром Усиком.

"Чтобы выстоять 12 раундов с Чисорой, нужен такой боец, как Усик. Многие супертяжеловесы не сумели бы этого сделать. Может, Усик и не был впечатляющим, пусть он и оценил свое выступление на 3 из 10, но это Дерек заставил его выступить на тройку. Как правило, Усик выступает на 10 из 10.

Чисора устроил жесткий бой. Дерек шел на него, как грузовой поезд. Он выбрасывал мощные бомбы с самого начала поединка. Как я и говорил, здесь не понадобился интеллект, если не вспоминать момент, когда Чисора встал в стойку левши и переджебил Усика.

Чисора показал несколько новых трюков, но он продолжает их осваивать. Дерек может продемонстрировать намного больше", - сказал Хэй в комментарии IFL TV.

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Комментариев (6)
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pусский  (аноним)  01.11.2020, 13:46
Оценка:  -2
pусский
Скорее Усик простудится на твоих похоронах, АК-74, но Усик не придёт - ты мелкое чмо, такие ежедневно дохнут, ему на тебя насрать!
АК-74  (аноним)  01.11.2020, 13:28
Оценка:  +2
АК-74
pусский (аноним) 01.11.2020, 13:21

Мне пое бать на этого долбоеба)))). Пускай прибивают. Я ему оплачу похороны из собственного кармана)))).
pусский  (аноним)  01.11.2020, 13:21
Оценка:  0
pусский
Дал пизды негру, и то хорошо, но чем лохматить бабку ожиданиями - скорее бой с Джошуа или Фьюри, прибьют так прибьют!
АК-74  (аноним)  01.11.2020, 13:16
Оценка:  0
АК-74
Какой на х уй блядь бой с чемпионом ? Он в своем уме ? Все действующие чемпионы его прибьют, как назойливую муху.
АК-74  (аноним)  01.11.2020, 13:14
Оценка:  0
АК-74
Судьи Усику победу за уши притянули, над 10-12 номером рейтингов. Сепар в этом бою ни хуя не показал...нахватался ударов в дурную голову.
гость  (аноним)  01.11.2020, 12:03
Оценка:  +3
гость
Слава Украине. Слава Усику. Смерть кацапским фашистским пе...де...ра...стам.
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