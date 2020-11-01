Хэй: Многие супертяжеловесы не сумели бы выстоять под ударами Чисоры

Менеджер британца похвалил Усика и Чисору за бой.

Экс-чемпион мира британец Дэвид Хэй, который является менеджером Дерека Чисоры, прокомментировал поражение своего подопечного в бою с Александром Усиком.

"Чтобы выстоять 12 раундов с Чисорой, нужен такой боец, как Усик. Многие супертяжеловесы не сумели бы этого сделать. Может, Усик и не был впечатляющим, пусть он и оценил свое выступление на 3 из 10, но это Дерек заставил его выступить на тройку. Как правило, Усик выступает на 10 из 10.

Чисора устроил жесткий бой. Дерек шел на него, как грузовой поезд. Он выбрасывал мощные бомбы с самого начала поединка. Как я и говорил, здесь не понадобился интеллект, если не вспоминать момент, когда Чисора встал в стойку левши и переджебил Усика.

Чисора показал несколько новых трюков, но он продолжает их осваивать. Дерек может продемонстрировать намного больше", - сказал Хэй в комментарии IFL TV.