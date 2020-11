Кличко заподозрил, что Фьюри взялся за старое и вновь злоупотребляет веществами

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко жестко ответил на выпад чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в адрес его старшего брата Виталия, который на днях заявил, что хотел бы проучить и второго брата.

В ответ Владимир Кличко припомнил проблемы Фьюри с наркотиками и алкоголем после их боя.

"Фаны, к сожалению, кажется, что Тайсон Фьюри снова злоупотребляет веществами. История показывает, что он опускается до иррациональных, сексистских и расистских заявлений.

Правда в том, что Кличко и надранная задница - это его фантазия. Кличко и беготня или избежание реванша - это более точно. Просто скажи "нет", дружок", - ответил Владимир Кличко.

Fans, Sadly it appears @Tyson_Fury is abusing substances again. History shows he goes off the deep end with irrational, sexist, racial, statements.Truth is Klitschko and ass kick is fantasy for him. Klitschko and run, ran, or dodged the rematch is more accurate. “Just say no” pal