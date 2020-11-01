Кличко заподозрил, что Фьюри взялся за старое и вновь злоупотребляет веществами

Владимир Кличко отреагировал на выпады британца в адрес его брата.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко жестко ответил на выпад чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в адрес его старшего брата Виталия, который на днях заявил, что хотел бы проучить и второго брата.

В ответ Владимир Кличко припомнил проблемы Фьюри с наркотиками и алкоголем после их боя.

"Фаны, к сожалению, кажется, что Тайсон Фьюри снова злоупотребляет веществами. История показывает, что он опускается до иррациональных, сексистских и расистских заявлений.

Правда в том, что Кличко и надранная задница - это его фантазия. Кличко и беготня или избежание реванша - это более точно. Просто скажи "нет", дружок", - ответил Владимир Кличко.