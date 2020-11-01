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Кличко заподозрил, что Фьюри взялся за старое и вновь злоупотребляет веществами

Комментариев: 4
Владимир Кличко отреагировал на выпады британца в адрес его брата.
Кличко заподозрил, что Фьюри взялся за старое и вновь злоупотребляет веществами

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко жестко ответил на выпад чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в адрес его старшего брата Виталия, который на днях заявил, что хотел бы проучить и второго брата.

В ответ Владимир Кличко припомнил проблемы Фьюри с наркотиками и алкоголем после их боя.

"Фаны, к сожалению, кажется, что Тайсон Фьюри снова злоупотребляет веществами. История показывает, что он опускается до иррациональных, сексистских и расистских заявлений.

Правда в том, что Кличко и надранная задница - это его фантазия. Кличко и беготня или избежание реванша - это более точно. Просто скажи "нет", дружок", - ответил Владимир Кличко.

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  01.11.2020, 14:15
Оценка:  0
pусский
Вы не поняли, Вован предлагает свою задницу Фьюри и возмущается, что Тайсон сексист и предпочитает старую жопу той, которая моложе!
гость  (аноним)  01.11.2020, 10:55
Оценка:  -2
гость
Дочитал текст "дружок" ?? Ты там педикюр случайно не делаешь ? Ногти бесцветным лаком красишь ?
гость  (аноним)  01.11.2020, 10:52
Оценка:  -2
гость
У тебя есть нормальная мужская одежда - семейные трусы, носки с дыркой, тельняшка, кальсоны, фуфайка ?
гость  (аноним)  01.11.2020, 10:50
Оценка:  -2
гость
Вова почему ты как пидop одеваешься ? Подозреваю что ты гомосятина.
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