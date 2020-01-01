Иноуэ победил Молони, нокаутировав в 7-м раунде

Японский чемпион деклассировал соперника.

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ (19-0-0, 16 KO) одержал победу над соперником из Авcтралии Джейсоном Молоуни (21-1-0, 18 KO).

Бой проходил в США на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Японец сразу показал разницу в классе, выбрасывая джебы. Молоуни, в свою очередь даже к третьему раунду не начал проявлять себя и выглядел скованно. В это время чемпион продолжал увеличивать темп.

Действия австралийца в четвертом раунде привели к тому, что он много напропускал, а уже в шестом - оказался в нокдауне, однако смог продолжить.

В следующей трехминутке Иноуэ поймал кураж и начал проводить контратаки, за которыми Молоуни попросту не успевал. За секунду до гонга японец поймал соперника правым прямым, отправив в нокаут.