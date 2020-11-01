Переключиться на мобильную версию

Усик в тяжелом поединке победил Чисору

Комментариев: 14
Украинец добыл непростую победу над британцем.
Усик в тяжелом поединке победил Чисору

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) победил британца Дерека Чисору (32-10, 23 КО) в непростом поединке в Лондоне.

Чисора обещал устроить войну Усику на ринге и с первых минут первого раунда он бросился на украинца, вынудив где-то выживать. Александр оказался под "обстрелом" ударом Чисоры, который не стеснялся при попустительстве рефери одной рукой держать украинца, а другой пробивать.

Усик выдержал стартовое давление Чисоры, который уже со второго раунда начал уставать, а где-то с четвертого просто начал как танк прямолинейно и бесхитростно идти на украинца. Александр больше работал на ногах, уходя от атак соперника и работая на контратаках.

В четвертом раунде украинец побывал на полу, но рефери решил, что не от удара, поэтому там был не нокдаун.

Дав вымахаться сопернику, Усик выровнял бой, а в седьмом раунде где-то даже потряс Чисору и перехватил инициативу, доминируя в восьмом раунде.

Собрав все свои силы, в девятой трехминутке Чисора вновь включился и вынудил Усика сосредоточить свое внимание на защите. Но дальше вновь все прошло при преимуществе Александра, хотя Чисора продолжал идти вперед, размахивая руками, надеясь поймать такими ударами фаворита.

В целом, Чисора серьезно проверил Усика, нанес ему достаточное количество ударов, которые тот с честью выдержал. Бой прошел в высоком темпе, Чисора до последнего шел вперед на морально-волевых качествах, пытаясь поймать ударом, а Усик продолжал больше двигаться на ногах.

По итогам тяжелого 12-раундового поединка Усик победил единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113 и завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
MNI1957    01.11.2020, 09:38
Оценка:  0
MNI1957
ну что?беньдерлоги!!!
гость  (аноним)  01.11.2020, 08:15
Оценка:  0
гость
Усик - герой! Вот если бы еще разбирался, чей Крым - цены бы ему не было.
msaxxter    01.11.2020, 07:15
Оценка:  -18
msaxxter
Потрохоботы и прочая мразота,называющая себя"патриотами",в трауре.Их рабочие пердаки резко загорелись вновь.Но кому интересно мнение этого биомусора?Правильно,никому.С Победой,Александр!
Духовный_скреп    01.11.2020, 09:05
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Мокша,лапти с онучами постирай))Распереживался ордынец))
гость  (аноним)  01.11.2020, 07:12
Оценка:  0
гость
Ну что, кастрюлеголовые , вы от злобы уже распухли? Вы ведь так желали Саше поражания ! А он ведь выходил под украинским флагом и прославлял Украину. Хоть тут есть чем гордиться, а то вы довели уже нашу страну до полной жопы
гость  (аноним)  01.11.2020, 07:07
Оценка:  -1
гость
Усик дрался за себя и за того парня. Теперь мудаки бендеровские будут желчью захлёбываться, а Усик чемпион.
гость  (аноним)  01.11.2020, 06:35
Оценка:  +3
гость
Нигрилла пропустил очень много ударов в голову, там нет мозгов, гиббон после боя был деморализован, убить Усика не смог. Слава Украине. Усику Слава. Смерть кацапским фашистам.
гость  (аноним)  01.11.2020, 05:42
Оценка:  -2
гость
У казламордой скотины из фашистской педерастии траур их Дурэк Чисора проиграл Усику. Стекломоя и бояры по ведру для охлаждения. Вешайтесь уроды.
Какошник  (аноним)  01.11.2020, 05:10
Оценка:  -1
Какошник
Мокши лапотные возбудились)))Вон,НХ,с европейского сайта,орда чумазая))
гость  (аноним)  01.11.2020, 03:21
Оценка:  +4
гость
Усик- молоток выстоял против чёрного бульдозера
гость  (аноним)  01.11.2020, 03:19
Оценка:  +4
гость
Сашок молодец
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь