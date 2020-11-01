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Усик по традиции вышел на ринг под песню Браття

Комментариев: 6
Его соперник, Дерек Чисора, выбрал для выхода легендарную песню Hotel California.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

В главном событии вечера бокса в Лондоне (Великобритания) на Уэмбли Арене встретятся супертяжеловесы Александр Усик и британец Дерек Чисора.

Украинец для выхода в ринг традиционно выбрал песню Василия Жадана Браття. На Усике было бело-зеленое одеяние, выполненное под кожу рептилии, а на его белых шортах нанесен флаг Украины.

Что касается Чисоры, то британец выбрал для выхода легендарную песню Eagles под названием Hotel California. Дерек появился в белом, а его лицо закрывал флаг Великобритании.

Примечательно, что под эту песню выходил бывший соперник Чисоры украинец Виталий Кличко в поединке против Леннокса Льюиса в 2003 году.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя Усик - Чисора.

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Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  01.11.2020, 07:19
Оценка:  +1
гость
Катастрофическое вымирание Украины и ее полная деиндустриализация и разграбление никак не повлияли на мозги наших сраных "патриотов" Им по зомбиящику сказали, что во всем виновата Россия - вот они и мекают : Россия виновата ! Мозги то в зачаточном состоянии, думать нечем !
гость  (аноним)  01.11.2020, 02:49
Оценка:  +1
гость
Проклятые кацапы и здесь нагадили
гость  (аноним)  01.11.2020, 02:28
Оценка:  +1
гость
Саща победил ! Обнимаю и поздраляю ! Настоящие украинцы гордятся тобою, а кастрюлеголовые тупицы рано или поздно сгинут с нашей земли и мы заживем счастливо ! С Победой тебя, Саша !
msaxxter    01.11.2020, 02:21
Оценка:  -23
msaxxter
Хожу срать только под хит Вуйкарчука"Я не здамся без бою".
Michael2811    01.11.2020, 08:33
Оценка:  -21
Michael2811
Это ты Турчинову пропеть можеш !!!!
гость  (аноним)  01.11.2020, 02:16
Оценка:  +2
гость
А я собі дозволив ввійти у ванну під Helloween " Keeper of the seven keys"
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