Усик по традиции вышел на ринг под песню Браття

Его соперник, Дерек Чисора, выбрал для выхода легендарную песню Hotel California.

В главном событии вечера бокса в Лондоне (Великобритания) на Уэмбли Арене встретятся супертяжеловесы Александр Усик и британец Дерек Чисора.

Украинец для выхода в ринг традиционно выбрал песню Василия Жадана Браття. На Усике было бело-зеленое одеяние, выполненное под кожу рептилии, а на его белых шортах нанесен флаг Украины.

Что касается Чисоры, то британец выбрал для выхода легендарную песню Eagles под названием Hotel California. Дерек появился в белом, а его лицо закрывал флаг Великобритании.

Примечательно, что под эту песню выходил бывший соперник Чисоры украинец Виталий Кличко в поединке против Леннокса Льюиса в 2003 году.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя Усик - Чисора.