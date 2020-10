Джошуа пришел на бой Усика и Чисоры

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа приехал на бой между украинцем Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Джошуа уже находится на Уэмбли-Арене в Лондоне, где состоится главный поединок вечера бокса промоутерской компании Matchroom Boxing.

Look who is sitting ringside 👀 pic.twitter.com/rfIvV5Hoi8