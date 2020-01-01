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Камбосос одолел Селби и стал обязательным претендентом на титул, которым владеет Лопес

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Джордж Камбосос-младший победил раздельным решением судей.
Джордж Камбосос-младший
Джордж Камбосос-младший
Getty Images

В рамках вечера бокса в Лондоне (Великобритания) в легком дивизионе Джордж Камбосос-младший (19-0, 10 КО) победил Ли Селби (28-3, 9 КО).

Поединок продолжался все 12 раундов, в которых австралиец смотрелся гораздо лучше своего соперника. Впрочем, несколько неплохих раундов провел и британец.

Победа досталась Камбососу раздельным решением судей - 118:110, 114-115, 116-112.

Отметим, что теперь Джордж стал обязательным претендентом на пояс IBF в легком весе, которым на данный момент владеет Теофимо Лопес.

Напомним, в главном бою вечера бокса в Лондоне встретятся украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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Теги: бокс
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