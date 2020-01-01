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Команда Усика была недовольна перчатками Чисоры

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Во время официальных мероприятий перед боем команду украинца не устроили перчатки, которые Дерек собирался использовать в бою.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

В Лондоне (Великобритания) в рамках вечера бокса в главном бою встретятся супертяжеловесы Александр Усик и Дерек Чисора.

В день поединка команды провели официальные мероприятия, одно из которых - представление перчаток, в которых боксер планирует выходить в ринг. Во время этой процедуры у команды Усика возникли вопросы к команде Чисоры.

Представителям украинца показалось, что перчатки британца слишком тонкие и мягкие, и не удовлетворяют нужным требованиям. И тренер украинца Сергей Лапин, и его менеджер Эгис Климас долгое время общались с командой Дерека по поводу перчаток.

В итоге ситуацию обсуждали с промоутером Эдди Хирном, который заявил, что данные перчатки разрешены к использованию атлетической комиссией. Если Усика что-то не устраивает, то он может выйти в ринг в точно таких же перчатках.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя Усик - Чисора.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Александр Усик
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