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Гассиев нокаутировал соперника за 1 минуту 47 секунд боя

Комментариев: 1
Мурат Гассиев дебютировал в супертяжелом весе, отправив соперника в нокаут в первом раунде.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Getty Images

Российский боксер Мурат Гассиев дебютировал в супертяжелом весе легкой победой над Нури Сефери.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Сочи и завершился в первом раунде. Гассиев занял центр ринга и сразу же завладел инициативой, быстро отправив соперника на канвас.

Рефери начал отсчитывать нокдаун, однако Нури Сефери не смог продолжать поединок. Таким образом, Гассиев победил нокаутом за 1 минуту 47 секунд.

Стоит сказать, что Гассиев не выходил на ринг больше двух лет. В своем последнем поединке летом 2018 года он проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии в крузервейте украинцу Александру Усику.

Напомним, сегодня в Лондоне свой поединок в хэвивейте проведет Александ Усик. Его соперником будет Дерек Чисора. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция этого поединка.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, нокаут
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    01.11.2020, 00:06
Оценка:  +5
vladimir30kh
Эти кацапские показательные бои мы знаем... Типа "стоячий" , (такого не было за всю историю бокса, ) нокаут Роя Джонса за 5 секунд до конца боя.... Деньги взял и надо было падать... )))))))))
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