Гассиев нокаутировал соперника за 1 минуту 47 секунд боя

Мурат Гассиев дебютировал в супертяжелом весе, отправив соперника в нокаут в первом раунде.

Российский боксер Мурат Гассиев дебютировал в супертяжелом весе легкой победой над Нури Сефери.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Сочи и завершился в первом раунде. Гассиев занял центр ринга и сразу же завладел инициативой, быстро отправив соперника на канвас.

Рефери начал отсчитывать нокдаун, однако Нури Сефери не смог продолжать поединок. Таким образом, Гассиев победил нокаутом за 1 минуту 47 секунд.

Стоит сказать, что Гассиев не выходил на ринг больше двух лет. В своем последнем поединке летом 2018 года он проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии в крузервейте украинцу Александру Усику.

Напомним, сегодня в Лондоне свой поединок в хэвивейте проведет Александ Усик. Его соперником будет Дерек Чисора. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция этого поединка.