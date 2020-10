Усик прибыл на арену Уэмбли для боя с Чисорой

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик прибыл на арену Уэмбли в Лондоне, где в скором времени состоится его бой против Дерека Чисоры.

Усик находится в отличном настроении и даже подмигнул в камеру.

'Derek, I'm coming for you' 😈@Usykaa has arrived at Wembley Arena 🛬 #UsykChisora pic.twitter.com/mwLGaWVKw7