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Джошуа: Чисора - сильный боксер, он умеет нокаутировать

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Британский чемпион считает, что Дерек Чисора способен отправить в нокаут Александра Усика.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа поделился своим мнением о своем соотечественнике Дереке Чисоре.

По мнению Джошуа, у Дерека очень мощный удар, и он способен отправить своего соперника Александра Усика в нокаут.

“Я с 18 лет спарринговал с Чисорой, он - сильный боксер, и умеет нокаутировать. Что случится, если он попадет по Усику? Посмотрите на нокауты Дерека - он наносит пять ударов, а затем вмешивается судья.

Артур Шпилька, Карлос Такам - он одним ударом их поразил и нокаутировал. Вы видите, у него есть эта нокаутирующая мощь“, - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, бой Усик - Чисора состоится сегодня, 31 октября, в Лондоне на Уэмбли Арене. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Дерек Чисора, Александр Усик
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  01.11.2020, 00:37
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АК-74 (аноним) 31.10.2020, 21:36 Судя с твоих слов с тебя уже вышли, остался лишь язык в шоколaдном глaзу твоего хoзяина.
АК-74  (аноним)  31.10.2020, 21:36
Оценка:  +2
АК-74
СепарУсык падет. Скрепы выйдут через анус.
vladimir30kh    31.10.2020, 21:23
Оценка:  +18
vladimir30kh
Энтони знает в боксе толк, дурик будет нокаутирован за зраду Украины
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