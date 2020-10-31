Джошуа: Чисора - сильный боксер, он умеет нокаутировать

Британский чемпион считает, что Дерек Чисора способен отправить в нокаут Александра Усика.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа поделился своим мнением о своем соотечественнике Дереке Чисоре.

По мнению Джошуа, у Дерека очень мощный удар, и он способен отправить своего соперника Александра Усика в нокаут.

“Я с 18 лет спарринговал с Чисорой, он - сильный боксер, и умеет нокаутировать. Что случится, если он попадет по Усику? Посмотрите на нокауты Дерека - он наносит пять ударов, а затем вмешивается судья.

Артур Шпилька, Карлос Такам - он одним ударом их поразил и нокаутировал. Вы видите, у него есть эта нокаутирующая мощь“, - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, бой Усик - Чисора состоится сегодня, 31 октября, в Лондоне на Уэмбли Арене. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.