Беллью: Чисора дрался с Кличко и Хэем, но Усик - боксер с другим набором умений

Британец считает, что Усик - самый сложный соперник в карьере Чисоры.

Известный британский экс-боксер Тони Беллью, который помогал своему соотечественнику Дереку Чисоре готовиться к бою против Александра Усика, считает, что украинец является самым сильным соперником для Чисоры.

“Усик - самый сильный соперник в карьере Чисоры, это тяжелейший тест для него. Да, Дерек дрался с Кличко и Хэем, но Усик - это боксер с абсолютно другим набором умений.

Усик никогда не проигрывал, у него совершенно другой психологический настрой. А какая у него работа ногами, это его невероятный плюс. Перед Чисорой действительно тяжелый вызов“, - приводит слова Беллью Sky Sports.

Напомним, бой Усик - Чисора состоится сегодня, 31 октября, в Лондоне (Великобритания) на Уэмбли Арене.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.