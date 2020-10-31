Беллью: Чисора дрался с Кличко и Хэем, но Усик - боксер с другим набором умений
Известный британский экс-боксер Тони Беллью, который помогал своему соотечественнику Дереку Чисоре готовиться к бою против Александра Усика, считает, что украинец является самым сильным соперником для Чисоры.
“Усик - самый сильный соперник в карьере Чисоры, это тяжелейший тест для него. Да, Дерек дрался с Кличко и Хэем, но Усик - это боксер с абсолютно другим набором умений.
Усик никогда не проигрывал, у него совершенно другой психологический настрой. А какая у него работа ногами, это его невероятный плюс. Перед Чисорой действительно тяжелый вызов“, - приводит слова Беллью Sky Sports.
Напомним, бой Усик - Чисора состоится сегодня, 31 октября, в Лондоне (Великобритания) на Уэмбли Арене.
На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.
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