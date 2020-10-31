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Беллью: Чисора дрался с Кличко и Хэем, но Усик - боксер с другим набором умений

Комментариев: 1
Британец считает, что Усик - самый сложный соперник в карьере Чисоры.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Известный британский экс-боксер Тони Беллью, который помогал своему соотечественнику Дереку Чисоре готовиться к бою против Александра Усика, считает, что украинец является самым сильным соперником для Чисоры.

“Усик - самый сильный соперник в карьере Чисоры, это тяжелейший тест для него. Да, Дерек дрался с Кличко и Хэем, но Усик - это боксер с абсолютно другим набором умений.

Усик никогда не проигрывал, у него совершенно другой психологический настрой. А какая у него работа ногами, это его невероятный плюс. Перед Чисорой действительно тяжелый вызов“, - приводит слова Беллью Sky Sports.

Напомним, бой Усик - Чисора состоится сегодня, 31 октября, в Лондоне (Великобритания) на Уэмбли Арене.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого поединка, которая начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    31.10.2020, 22:45
Оценка:  +9
vladimir30kh
Даже Виталий с убийственным ударом протанцевал 12 раундов с Чисорой. А безударный клоун ваще никакой угрозы не представляет. Любой классный боксер становится уязвимым и слабым если на него давить сильными ударами и вынужден отступать и заащищаться. . Это проверено
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