Выхрыст добыл четвертую досрочную победу на профиринге

Украинский супертяж уверенно выиграл в Германии.

Украинский проспект-супертяж Виктор Выхрист (4-0, 4 KO) в Германии добыл досрочную победу над немецким боксером турецкого происхождения 43-летним Якопом Сагламом. В его карьере были досрочные поражения от Чарра, Солиса, Паркера и Хука.

Выхрист уверенно перебоксировал соперника, который выдерживал попадания украинца и сам несколько раз неплохо задел того навстречу. При этом Виктор не форсировал события и не шел добивать Саглама, когда тот застаивался у канатов.

В итоге после четырех раундов Саглам отказался продолжать бой.