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Выхрыст добыл четвертую досрочную победу на профиринге

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Украинский супертяж уверенно выиграл в Германии.
Выхрыст добыл четвертую досрочную победу на профиринге

Украинский проспект-супертяж Виктор Выхрист (4-0, 4 KO) в Германии добыл досрочную победу над немецким боксером турецкого происхождения 43-летним Якопом Сагламом. В его карьере были досрочные поражения от Чарра, Солиса, Паркера и Хука.

Выхрист уверенно перебоксировал соперника, который выдерживал попадания украинца и сам несколько раз неплохо задел того навстречу. При этом Виктор не форсировал события и не шел добивать Саглама, когда тот застаивался у канатов.

В итоге после четырех раундов Саглам отказался продолжать бой.

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АК-74  (аноним)  31.10.2020, 21:34
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Молодец.
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