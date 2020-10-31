Усик наложил вето на проведение боя Фьюри - Джошуа

Украинец намерен стать чемпионом в хэвивейте.

Александр Усик проведет бой против Дерека Чисоры. В случае победы он станет следующим соперником чемпиона WBO Энтони Джошуа.

У британца же другие приоритеты - он хочет встретиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Но чтобы провести этот бой, Джошуа нужно получить отсрочку поединка с Усиком. Украинец отметил, что не намерен идти Энтони на уступки. Высказался Усик в интервью SecondsOut

"Я буду и дальше прессовать Энтони Джошуа. Они ничего мне не могут предложить, чтобы я отказался от боя. Пускай вдвоем выходят с Фьюри боксировать, я готов", - сказал Усик.

Напомним, что бой украинца с Дереком Чисорой состоится 31 октября в Англии.