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Усик наложил вето на проведение боя Фьюри - Джошуа

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Украинец намерен стать чемпионом в хэвивейте.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions Ukraine

Александр Усик проведет бой против Дерека Чисоры. В случае победы он станет следующим соперником чемпиона WBO Энтони Джошуа.

У британца же другие приоритеты - он хочет встретиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Но чтобы провести этот бой, Джошуа нужно получить отсрочку поединка с Усиком. Украинец отметил, что не намерен идти Энтони на уступки. Высказался Усик в интервью SecondsOut

"Я буду и дальше прессовать Энтони Джошуа. Они ничего мне не могут предложить, чтобы я отказался от боя. Пускай вдвоем выходят с Фьюри боксировать, я готов", - сказал Усик.

Напомним, что бой украинца с Дереком Чисорой состоится 31 октября в Англии.

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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  31.10.2020, 15:19
Оценка:  +1
АК-74
Тебя, ватаголового, завтра Чисора отправит на больничную койку. Наложат тебе болезному швы, гипс)))). Зеленку попьешь, полечишь вавку в голове)))).
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