Усик наложил вето на проведение боя Фьюри - Джошуа
Украинец намерен стать чемпионом в хэвивейте.
Александр Усик проведет бой против Дерека Чисоры. В случае победы он станет следующим соперником чемпиона WBO Энтони Джошуа.
У британца же другие приоритеты - он хочет встретиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Но чтобы провести этот бой, Джошуа нужно получить отсрочку поединка с Усиком. Украинец отметил, что не намерен идти Энтони на уступки. Высказался Усик в интервью SecondsOut
"Я буду и дальше прессовать Энтони Джошуа. Они ничего мне не могут предложить, чтобы я отказался от боя. Пускай вдвоем выходят с Фьюри боксировать, я готов", - сказал Усик.
Напомним, что бой украинца с Дереком Чисорой состоится 31 октября в Англии.
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