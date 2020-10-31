Дюбуа: Усик - умный боец, у него отличные ноги и отличные движения

Британец ждет интересного боя.

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился своими ожиданиями от боя Александра Усика и Дерека Чисоры.

"Усик - умный боец, у него отличные ноги и отличные движения, но Чисора может оказаться для него слишком сильным.

Скорее всего, Дерек будет настроен идти в атаку, поэтому Усик должен быть внимательным и остерегаться ударов соперника", - сказал Дюбуа

Напомним, бой Усик - Чисора состоятся уже сегодня, 31 октября, на Уэмбли.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя.