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Дюбуа: Усик - умный боец, у него отличные ноги и отличные движения

Комментариев: 3
Британец ждет интересного боя.
Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа
Getty Images

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился своими ожиданиями от боя Александра Усика и Дерека Чисоры.

"Усик - умный боец, у него отличные ноги и отличные движения, но Чисора может оказаться для него слишком сильным.

Скорее всего, Дерек будет настроен идти в атаку, поэтому Усик должен быть внимательным и остерегаться ударов соперника", - сказал Дюбуа 

Напомним, бой Усик - Чисора состоятся уже сегодня, 31 октября, на Уэмбли. 

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя.

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Теги: Даниэль Дюбуа, бокс, Дерек Чисора, Александр Усик
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Комментариев (3)
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АК-74  (аноним)  31.10.2020, 15:06
Оценка:  +2
АК-74
pусский (аноним) 31.10.2020, 14:51

Пройдет)))). Он будет что то мычать, нечленораздельно, с больничной койки. Еще и до вас, кацапских выблядков доберемся. Русские-вешайтесь.
pусский  (аноним)  31.10.2020, 14:51
Оценка:  -2
pусский
Мечтай-мечтай, небрат ты мой укрожопый 14:42, но Усик успешно пройдёт этого туземца и потом с тебя спросит, майданутое уёбище!!
АК-74  (аноним)  31.10.2020, 14:42
Оценка:  +3
АК-74
Дерек нахлобучит маломощного для этого веса сепаратиста. Голова только на Россию отлетит.
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