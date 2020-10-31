Дюбуа: Усик - умный боец, у него отличные ноги и отличные движения
Британец ждет интересного боя.
Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился своими ожиданиями от боя Александра Усика и Дерека Чисоры.
"Усик - умный боец, у него отличные ноги и отличные движения, но Чисора может оказаться для него слишком сильным.
Скорее всего, Дерек будет настроен идти в атаку, поэтому Усик должен быть внимательным и остерегаться ударов соперника", - сказал Дюбуа
Напомним, бой Усик - Чисора состоятся уже сегодня, 31 октября, на Уэмбли.
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Пройдет)))). Он будет что то мычать, нечленораздельно, с больничной койки. Еще и до вас, кацапских выблядков доберемся. Русские-вешайтесь.